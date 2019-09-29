Volkan Demirel'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisini nerede izleyeceği günlerdir merak konusuydu.

Aktif futbol hayatına son veren ve Fenerbahçe teknik heyetine katılan Volkan Demirel, henüz yedek kulübesinde maçlara çıkamadı. Bu durum dünkü derbide de değişmedi.

Henüz yeterli belgelere sahip olmayan unutulmaz kaleci, derbiyi soyunma odasındaki ekrandan takip etti.