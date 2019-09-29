Volkan derbiyi soyunma odasında takip etti
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahce Teknik Heyeti'nde görev yapmaya başlayan Volkan Demirel, dün de kulübede oturamadı.
Volkan Demirel'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisini nerede izleyeceği günlerdir merak konusuydu.
Aktif futbol hayatına son veren ve Fenerbahçe teknik heyetine katılan Volkan Demirel, henüz yedek kulübesinde maçlara çıkamadı. Bu durum dünkü derbide de değişmedi.
Henüz yeterli belgelere sahip olmayan unutulmaz kaleci, derbiyi soyunma odasındaki ekrandan takip etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.