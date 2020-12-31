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Spor

Volkan Şen Süper Lig'e dönüyor

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da kadro dışı kalan milli futbolcu Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncuya Denizlispor ve Ankaragücü talip oldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:16 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:16
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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Volkan Şen'e, Süper Lig'den talip çıktı.

2019 yılında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan deneyimli hücum oyuncusu yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen'e, Süper Lig takımlarından Denizlispor ve Ankaragücü talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Denizlispor'un ısrarcı olduğu belirtilirken ocakta transfer bitebilir.

Bonservisi mavi lacivertli takımda bulunan Volkan Şen'in transferinde Adana Demirspor yönetiminin tutumu belirleyici olacak.

Adana Demirspor'da 32 maçta forma giyen Volkan Şen; 9 gol, 9 asist yaptı ve 18 gole katkı sağladı.

Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor takımları bulunan Volkan, A Milli Takım formasıyla 18 maçta oynarken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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