Volkan’dan Altay’a tam puan
FENER’DE yönetimin sözleşmesini 1 yıl uzatma kararının ardından aktif futbol hayatına nokta koyup, yardımcı antrenörlüğe başlayan Volkan Demirel, Altay Bayındır’ın Galatasaray derbisindeki performansını değerlendirdi.
- Star Spor
Volkan, “Altay, daha önceki hatalarını derbide yapmadı. Gençliğine rağmen çok soğukkanlıydı. Yerinde çıkışlar ve kurtarışlar yaptı. Fener kalesi yine emin ellerde” ifadelerine yer verdi.
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