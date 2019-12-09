WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men etti
Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı aldı.
Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSDA) Başkanı Yuriy Ganus’un açıklamasına göre, 12 üyeli WADA Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Rusya’ya yönelik yaptırım kararını onayladı. Karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek.
Karar, Rusya’nın ocak ayında Moskova’daki bir dopingle mücadele laboratuvarından WADA’ya değiştirilmiş veri sunduğu iddiasının ardından geldi.
Rusya, devlet destekli doping programı yürütüldüğü suçlamaları sebebiyle üç yıllık bir uzaklaştırmanın ardından RUSYA’nın üyeliğinin yenilenmesi koşulları çerçevesinde WADA’ya, veri iletmişti.
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