WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men etti Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı aldı.