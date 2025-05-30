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Spor

Wade Baldwin: EuroLeague şampiyonluğu unutulmaz bir zafer

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, EuroLeague Final Four zaferinin ardından konuştu. Abu Dabi'deki tarihi şampiyonluğu 'çok özel bir başarı' olarak tanımlayan Baldwin, diskalifiye edilmesinin kendisini üzdüğünü ancak takımın başarısının her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Akşam30 Mayıs 2025 Cuma 08:05 - Güncelleme:
Wade Baldwin: EuroLeague şampiyonluğu unutulmaz bir zafer
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Wade Baldwin açıklamalarda bulundu. Bu yıl EuroLeague'de kazandıkları şampiyonluğun çok özel bir zafer olduğunu belirten başarılı basketbolcu Wade Baldwin şunları söyledi: "Çok özel bir şampiyonluk. Kulüp 2 yıldız edinmiş oldu. Çok başarılı bir takım, devamlı Final-Four'a gidiyor. Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Özellikle EuroLeague tarihinde bu hiçbir zaman unutulmayacaktır."

DİSKALİFİYE EDİLMEK ÜZDÜ

Monaco ile oynanan final maçında son periyotta teknik faul sonrası diskalifiye edilmesi sonrası neler hissettiğine yönelik yöneltilen soruya 29 yaşındaki basketbolcu, "Karmaşık hissettim. O anda çok iyi hissetmedim. Hatta o an hakemlere saldırasım bile geldi ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Şampiyonluk maçı hepimizden, tüm oyunculardan üstündür. Kurallar, maçın içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğini söylüyor" cevabını verdi.

SARAS BU HİSLERİ YAŞADI

Baldwin, Başantrenör Saras Jasikevicius'un geçmişte F.Bahçe forması giymesi ve oyunculara yaklaşımına da değinerek, "Özellikle bu konuyu konuşmadık ama kendisi de oyuncu olduğu için bizlerin yaşadığı her şeyi; soyunma odasını, takım otobüsünü, idmanları aynı hisleri yaşadığı için bu da çok büyük avantaj. Bizi Final Four'a çok iyi şekilde hazırladı. Aynı şekilde tüm sezon boyunca onun da ilk şampiyonluğunun bir parçası olmak gerçekten çok özel" diye konuştu.

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