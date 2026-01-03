İSTANBUL 14°C / 13°C
Spor

Wade Baldwin: Şampiyon karakterimizi sahaya koyduk

Wade Baldwin, Baskonia deplasmanında alınan galibiyetin ardından son çeyrekte savunmanın belirleyici olduğunu vurguladı.

3 Ocak 2026 Cumartesi 00:44
Wade Baldwin: Şampiyon karakterimizi sahaya koyduk
EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerde gecenin öne çıkan ismi Wade Baldwin oldu.

Karşılaşmanın ardından röportajda konuşan yıldız oyuncu, özellikle son çeyrekte ortaya koydukları performansa vurgu yaptı.

"SON ÇEYREKTE SAVUNMA ÖNE ÇIKTI"

Baldwin, galibiyetin anahtarının savunma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son çeyrekte savunma prensiplerimize geri döndük. Baskonia'ya karşı oynamak çok zor çünkü gerçekten çok iyi hücum ediyorlar ve çok çeşitli hücum aksiyonlarına sahipler. Biz onlara karşı savunmamızı değiştirdik ve şampiyon karakterimizi sahaya koyduk. Bu da bize çok yardımcı oldu."

"BASKONIA DEPLASMANI KOLAY DEĞİL"

Baskonia deplasmanında kazanmanın özel bir anlam taşıdığını söyleyen ABD'li yıldız, kariyerinde bir ilki yaşadığını da dile getirdi:

"Kariyerimdeki ilk Baskonia deplasmanı galibiyetim oldu. Buradaki maçlar adeta bir köpek dövüşü gibi geçiyor. Sanki her şutu atacaklarmış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden 2026'ya burada kazanarak başlamak gerçekten çok güzel."

Fenerbahçe Beko, aldığı bu kritik galibiyetle EuroLeague'de üst sıralar için iddiasını sürdürürken, Wade Baldwin performansı ve liderliğiyle alkış topladı.

