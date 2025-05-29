İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1165
  • EURO
    44,3291
  • ALTIN
    4127.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wade Baldwin: Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici
Spor

Wade Baldwin: Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Wade Baldwin, çok özel bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, 'Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Devamlı Final Four'a giden bir takım. Özellikle Euroleague tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır' dedi.

IHA29 Mayıs 2025 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
Wade Baldwin: Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Wade Baldwin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Baldwin, "Çok özel bir şampiyonluk. Kulüp 2 yıldız edinmiş oldu. Çok başarılı bir takım, devamlı Final Four'a giden. Tarihi bir takımın parçası olmak çok gurur verici. Özellikle Euroleague tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK MAÇI HEPİMİZDEN ÜSTÜNDÜR"

Final maçında bir faul sonrası diskalifiye edilmesi sonrası neler hissettiğine yönelik gelen soruya 29 yaşındaki basketbolcu, "Karmaşık hissettim. Çok iyi hissetmedim. Hatta o an hakemlere saldırasım bile geldi ama tabii ki böyle bir şey olmaz. Şampiyonluk maçı hepimizden üstündür. Kurallar, maçın içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor" cevabını verdi.

"JASİKEVİCİUS, OYUNCULARLA AYNI HİSLERİ YAŞADI"

Baldwin, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un geçmişte Fenerbahçe forması giymesi ve oyunculara yaklaşımına da değinerek, "Özellikle bu konuyu konuşmadık ama kendisi de oyuncu olduğu için biz oyuncuların yaşadığı her şeyi; soyunma odasını, takım otobüsünü, idmanları aynı hisleri yaşadığı için bu da çok büyük avantaj. Bizi Final Four'a çok iyi şekilde hazırladı. Aynı şekilde tüm sezon boyunca onun da ilk şampiyonluğunun bir parçası olmak gerçekten çok özel" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.