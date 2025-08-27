Wagner Pina: Trabzonspor'da iz bırakan sağ bekler arasına girmek istiyorum

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Wagner Pina, bordo-mavili taraftarların futbola olan tutkularının kendisine büyük motivasyon verdiğini belirterek, Trabzonspor'da iz bırakan Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro'nun yanına kendi ismini de yazdırmak istediğini söyledi.

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Wagner Pina, Trabzonspor Dergisi'nin 231. sayısında yer alan röportajında hem futbolculuk kariyerine hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Pina, futbolun kendisi için bir tutkudan öte yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımızın sevgisine daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek istiyoruz. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum" dedi.

"FUTBOLU SEÇEREK DOĞRU KARAR VERDİM"

Çocukluk döneminde eğitim ile futbol arasında zor bir tercih yaptığını belirten Pina, "Annem en mutlu olacağım kararı vermemi istedi. Futbolu seçtim ve çok mutluyum. Bugün geriye baktığımda doğru karar verdiğimi görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR SAĞ BEKİN ÖNCELİĞİ SAVUNMA OLMALI"

Sahadaki görevine dair değerlendirmelerde bulunan Portekizli oyuncu, bir sağ bekin en önemli özelliğinin savunmada hata yapmamak olduğunu söyledi. Pina, "Önceliğimiz savunma ama hücuma katkı da önemli. İkisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"O LİSTEYE GİRMELİYİM"

Trabzonspor'da daha önce forma giyen Portekizli sağ bekler Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro'nun taraftarların kalbinde özel bir yer edindiğini hatırlatan Wagner Pina, "Bu isimler fark oluşturmuş futbolcular. Benden de beklentiler var. O listeye ben de girmeliyim, artık 3 değil 4 isimden bahsedilmeli. Bunun için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA PES ETMEDİM"

2020 yılında yaşadığı ağır diz sakatlığını da anlatan genç oyuncu, "Neredeyse bir yıl futboldan uzak kaldım ama asla pes etmedim. Her gün çalıştım ve daha güçlü döndüm" dedi.

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR FARKLILIKLARA SAYGILI"

Türkiye'de dikkatini çeken kültürel bir farklılıklarla ilgili olarak ise Pina, "Burada insanlar birbirinin dinine, inancına bakmıyor. Herkes birbirine saygılı. Bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM"

Türkçe öğrenmeye de başladığını kaydeden Portekizli futbolcu, "Benim tanıştığım Türkler biraz hızlı konuşuyor ama anlamaya çalışıyorum. Çokça kullandığım kelimeler var: Teşekkür, afiyet olsun, evet, su, meyve suyu, krampon. Maç içinde de 'pas, koş, vur, hızlı' gibi kelimeleri sık duyuyorum" dedi.

"EN İYİ 11'İ"

Wagner Pina, geçmişten bugüne futbol tarihinde izlediği en iyi 11'i ise şu şekilde sıraladı:

"Casillas, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo"