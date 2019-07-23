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Walace’yi isteyen gelsin

Hannover 96 kulübü, internet sitesinden Sambacı’nın ayrılmak istediğini bildirdi ve “Talip olan kulüp gelsin görüşelim” açıklamasını yaptı. Almanlar, kapıyı 5 milyon eurodan açacak.

  • Star Spor
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HENÜZ Tyler Boyd dışında önemli bir isme imza attıramayan Beşiktaş’ın ön libero mevkisi için düşündüğü Walace’nin kulübünden beklenen haber geldi. Hannover 96 kulübü Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmak için kendilerine başvuru yaptığını belirtirken,resmi internet sitesinden şu açıklamada bulundu: “Gelecek tekliflere açığız. Walace’yi isteyen kulüp gelsin görüşelim. Ancak oyuncunun bizden ayrılarak başka bir takıma gidebilmesi için istediğimiz şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yoksa Walace önümüzdeki sezon da bizimle devam eder” dedi. Kulübü ile 2022’ye kadar sözlemesi bulunan Sambacı için Hannover 96’nın 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Bu rakamı yüksek bulan Beşiktaş, kiralama yolunu tercih edecek.

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