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Spor

Waldemar Anton'dan Galatasaray açıklaması

Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki deneyimli savunmacı Waldemar Anton, Galatasaray ile ilgili gelen transfer sorusuna cevap verdi. Özbek oyuncu ' Beni Stuttgart'tan ayırmak çok zor. Tabii ki futbol çok hızlı ilerliyor.' dedi.

18 Ağustos 2023 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Waldemar Anton'dan Galatasaray açıklaması
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Stuttgart forması giyen Waldemar Anton, Bild'e özel bir röportaj verdi.

Anton, Wataru Endo'nun Liverpool'a transferiyle ilgili gelen soru karşısında, "Elbette hepimiz Wataru'nun kalmasını tercih ederdik. Çünkü spor ve kişilik açısında tek kelimeyle harika biri. Ama o dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Liverpool'a gidiyor. Bu fırsatı değerlendirmek istemesini anlıyoruz ve kendisine en iyi dileklerimizi sunuyoruz" cevabını verdi.

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP!

27 yaşındaki futbolcu, röportaj sırasında, "Siz de yakın zamanda Villarreal ve Galatasaray ile ilişkilendirildiniz. Transfer olmayı ne kadar yoğun bir şekilde düşündünüz?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Burada çok mutluyum. Ailem ve ben Stuttgart'ta kendimizi evimizde gibi hissediyorum. Beni buradan ayırmak çok zor. Tabii ki futbol çok hızlı ilerliyor. Ama şu anda bu konuda endişeli değilim. Bir değişiklik her zaman mantıklı olmalıdır" diye konuştu.

Asıl mevkisi savunmanın ortası olan Anton, sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Alman ekibi Stuttgart ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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