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  • Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde mart-nisan aylarının MVP'si seçildi
Spor

Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde mart-nisan aylarının MVP'si seçildi

THY Avrupa Ligi'nde mart ve nisan aylarının en değerli oyuncusu, İspanya ekibi Real Madrid'in pivotu Walter Tavares oldu.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde mart-nisan aylarının MVP'si seçildi
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Real Madrid formasıyla mart ve nisanda çıktığı 7 maçta 16,7 sayı, 7,1 ribaunt ve 21,3 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Tavares, mart-nisan aylarının MVP'si seçildi.

Bu periyotta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Real Madrid'in 7. sıradan play-in bileti almasında etkili olan yıldız basketbolcu, söz konusu maçlardaki iki sayılık atışlarda yüzde 77,4 ve serbest atış çizgisinden yüzde 75,9 isabet oranıyla oynadı.

Ekim 2018, Kasım 2021 ve Nisan 2023'ten sonra kariyerinde 4. kez bu ünvanı elde eden Tavares, ayın MVP'si ödülünü en çok kazanan basketbolcular listesinde üçüncü sıradaki Sasha Vezenkov'u yakaladı.

Avrupa Ligi tarihinde Nikola Mirotic 7 ve Mike James 5 kezle bu ödülü en fazla kazanan ilk iki isim oldu.

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