Walter’e 2 katı maaş teklifi
YENİ sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, transferde nokta atışı yapmak istiyor.
- Star Spor
FFP kriterleri gereği transfere toplamda 3 milyon euro ayıran Bordo-Mavililer’in ön libero için listeye aldığı Remi Walter’e önerdiği rakam ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Nice’de yıllık 375 bin euro kazanan 24 yaşındaki Fransız oyuncuya iki katı maaş yani 750 bin euro teklif ettiği kaydedildi. Bonservisi elinde olan Walter’in de Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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