Wanda Nara haber gönderdi! Icardi için yeniden görüşmeler başlayacak

Son şampiyon Galatasaray, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uzun süredir mesai harcıyor.

Sarı-kırmızılılar hem Fransız ekibiyle hem de Arjantinli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN FAKTÖRÜ

Ancak son anda ortaya çıkan ve yıllık 30 milyon euro'ların dile getirildiği Arap takımlarından gelen teklifler sonrası Icardi'nin kafası karışmıştı.

TEKLİFLER KAFASINI KARIŞTIRDI

Arjantinli golcü her ne kadar İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini söylese de astronomik teklifler sonrası biraz Galatasaray'dan uzaklaşmış gibi göründü.

SPONSORLAR DEVREYE GİRDİ

Yönetim ise Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına Icardi'yi elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.

WANDA NARA HABER GÖNDERDİ

Taraftarın aşkının takımda tutulmasının zor olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlarken Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan bir haber geldi.

GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Tatilde eşi Icardi ile durum değerlendirmesi yapan Nara, Galatasaray'a haber gönderdi ve görüşme talep etti.

Önümüzdeki hafta yapılaak görüşme, golcünün kalma ihtimalinin yüksek olduğuna yorumlandı.