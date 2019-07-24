Wanyama ikna olmuyor

KANARYA’NIN defansif orta saha oyuncusu Victor Wanyama için başlattığı transfer harekatı yarıda kaldı. Fenerbahçe yönetimi 28 yaşındaki Kenyalı oyuncu için önce kulübü ile masaya oturdu. Sportif Direktör Comolli, Wanyama’yı kiralama konusunda İngiliz yöneticilerle prensipte anlaşmaya vardı. Ardından oyuncu ile görüşmeler başladı ancak olumsuz cevap alındı. Ada basınına da açıklama yapan Wanyama, “Transfer dönemindeyiz. Elbette birçok teklif olacak. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum” dedi.