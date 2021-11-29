Warriors'un Clippers zaferine Stephen Curry damgası

29 Kasım 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:45

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Los Angeles Clippers'ı 105-90 yenerek bu sezonki istikrarlı performansını sürdürdü.

Batı Konferansı lideri Warriors, deplasmanda Clippers'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu sezon 20 maçta 18 kez kazanan Warriors'ta all-star Stephen Curry 33 sayı, 6'şar asist ve top çalma, 5 ribaunt, Otto Porter 18 sayı 10 ribaunt, Jordan Poole 17 sayı, Andrew Wiggins 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 9. yenilgisini alan Clippers'ta Paul George 30 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Eric Bledsoe 13 sayı ve 10 ribaunt, Marcus Morris 13 sayı üretti.