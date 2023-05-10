Watford, Francesco Farioli'nin kapısından eli boş döndü

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, yeni teknik adam arayışları esnasında ilk sıraya Francesco Farioli'yi aldı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Watford'un, Farioli ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Championship ekibinin, teknik direktörlük konusunda ilk sıraya Farioli'yi yazdığı ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde sonuç çıkmadığı aktarıldı. Kulübün, 34 yaşındaki genç teknik adamla anlaşma sağlanamamasının ardından alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi.
Alanyaspor ile sezon başlayan Francesco Farioli, 27 Şubat'ta görevinden ayrılmıştı.
The Athletic, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in Watford ile "ileri düzey" görüşmelerde bulunduğunu sayfasına taşımıştı.