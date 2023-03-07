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Spor

Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da teknik direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

7 Mart 2023 Salı 20:33 - Güncelleme:
Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi
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Championship takımı Watford, Slaven Bilic ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Watford'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılı başından bu yana sadece 3 galibiyet alabildi, son 8 lig maçında ise sadece 1 kez kazanabildi." denildi.

Watford Sportif Direktörü Ben Manga, "Bu sezon başarılı olmak için iddialıyız. Premier Lig'e yükselme fırsatı hala önümüzdeyken yeni bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Ara transfer dönemi bittiği için tek fırsat, teknik direktörü değiştirmekti. Böylece takıma yeniden enerji verebileceğiz." açıklamasını yaptı.

Watford, Bilic yönetiminde 24 takımlı İngiltere Championship'te 9. sırada bulunuyor. Takım, Premier Lig playoffları için gereken 6. sıranın 4 puan uzağında yer alıyor.

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