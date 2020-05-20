İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7952
  • EURO
    7,4351
  • ALTIN
    381.935
  • BIST100
    102783
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Watford'un bir futbolcusunda koronavirüs çıktı
Spor

Watford'un bir futbolcusunda koronavirüs çıktı

Premier Lig takımı Watford'da koronavirüs şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre İngiliz takımına yapılan Kovid-19 testi sonucu çıktı ve bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:56
ABONE OL

İngiltere Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.

Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı.

Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

İstanbul Boğazı'nda hayran bırakan yunus gösterileri

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.