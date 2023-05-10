İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5435
  • EURO
    21,4479
  • ALTIN
    1275.5
  • BIST100
    4494.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Watford'un yeni hocası Valerien Ismael

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Championship ekiplerinden Watford, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael ile anlaşma sağladı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
Watford'un yeni hocası Valerien Ismael
ABONE OL

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu.

Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan Valerien Ismael, 11. hafta Hatayaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.