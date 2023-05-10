Watford'un yeni hocası Valerien Ismael

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu.

Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan Valerien Ismael, 11. hafta Hatayaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.