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Watkins’e Avcı’dan onay

Yönetimin bir süredir gündemine aldığı Brentfordlu kanat oyuncusu için görüşlerini bildiren Kartal’ın yeni hocası “Alalım, bize çok faydası olur” dedi. Yönetim, İngiliz kulübü ile pazarlık masasında.

  • Star Spor
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TRANSFERDE yavaş yavaş ivme kazanan Beşiktaş’ın gündemine giren isimlerden Ollie Watkins için Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da onayı çıktı. Yönetimin, menajerlerin tavsiyesi sonrasında araştırmaya başladığı İngiltere Championship takımlarından Brentford’da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya da görüş sorduğu öğrenildi. Avcı, “Watkins genç bir oyuncu. Golcü ve asist özelliği iyi. Bize faydası olur. Uygun şartlarda alabilirsek kaçırmayalım” derken, yönetim de İngilizler’le pazarlığa başladı ve kiralık olarak oyuncuyu alma isteğini iletti. İngilizler, 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istedi. Görüşmeler devam ediyor.

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