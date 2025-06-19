Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kicker'a konuşan Watzke, genç yıldızın Almanya dışına transfer olmasının Bundesliga adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

"Florian Wirtz gibi bir oyuncunun ligden ayrılması özellikle Bundesliga için gerçekten utanç verici. Şahsen, Bayern Münih'e gitmesine aldırmazdım. Bu Bundesliga için daha iyi olurdu. Onu Münih'te Musiala ile birlikte oynarken görmek harika olurdu," diyen Watzke, iki oyuncunun dünya klasında olduğunu ve Almanya adına büyük bir şans olduklarını belirtti