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Spor

Watzke: Florian Wirtz'in ligden ayrılması Bundesliga için utanç verici

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen'den ayrılıp Liverpool'a transfer olması hakkında konuştu. Wirtz'in ligden ayrılmasını Bundesliga için gerçekten utanç verici olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Watzke: Florian Wirtz'in ligden ayrılması Bundesliga için utanç verici
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Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kicker'a konuşan Watzke, genç yıldızın Almanya dışına transfer olmasının Bundesliga adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

"Florian Wirtz gibi bir oyuncunun ligden ayrılması özellikle Bundesliga için gerçekten utanç verici. Şahsen, Bayern Münih'e gitmesine aldırmazdım. Bu Bundesliga için daha iyi olurdu. Onu Münih'te Musiala ile birlikte oynarken görmek harika olurdu," diyen Watzke, iki oyuncunun dünya klasında olduğunu ve Almanya adına büyük bir şans olduklarını belirtti

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