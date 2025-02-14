Wayne Rooney: Ancelotti asla bahane sunmuyor

İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için övgü dolu sözler sarf etti.

Real Madrid'in Manchester City'yi 3-2 yendiği maçta takımın büyük eksikleri olduğunu söyleyen Rooney, "Real Madrid'in Manchester City maçındaki defans hattına bakın. Neredeyse hiçbiri ideal oyuncular değil. Ancelotti'nin bir kez bile şikayet ettiğini gördünüz mü?" dedi.

Ancelotti'nin övülmesi gerektiğini söyleyen Rooney, "Eksiklerden bahsetmemesi sahadaki oyuncularına olan güvenini gösterir. Başka biri olsaydı kesinlikle bu durumu bahane olarak kullanırdı."ifadelerini kullandı.