Wayne Rooney: Bir gün Manchester United'ı çalıştırmak istiyorum

10 Şubat 2022 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:12

İngiliz futbolunun simge isimlerinden Wayne Rooney, ilk teknik direktörlük deneyiminde Derby County başında başarılı bir performans sergilerken The Mirror'a verdiği demeçte bir gün Manchester United'ın başına geçmek istediğini söyledi. Geçtiğimiz ay Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın başına geçmeyi reddeden 36 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wayne Rooney, "Everton'ın başına geçmem için katılmam istenen görüşmeye gitmedim. Ben her zaman meydan okumayı seven ve savaşan biri oldum. Oyuncularıma onlarla birlikte olduğumu, bana güvenmelerini ve onlarla savaştığımı söyledim. İlk fırsatta onları bırakıp gitsem nasıl biri olurdum? Sözüme sadık kalarak savaşıp bizi olduğumuz yerden çıkarmaya çalışıyorum. Everton ve Manchester United kalbime yakın iki kulüp. Bir gün elbette iki kulübü de çalıştırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rooney'nin bu açıklamaları sezon sonunda yeni bir teknik direktörü takımın başına geçirecek Manchester United ile ilgili spekülasyonlara neden olurken bu sezon ekonomik sorunlar sebebiyle 21 puanı silinen Derby County, Wayne Rooney önderliğinde İngiltere Championship Ligi'nden küme düşmemek için yoğun çaba sarf ediyor ve sezon sonunda küme düşme potasından çıkmış olması bekleniyor.