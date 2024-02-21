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Spor

Wayne Rooney: Guardiola isterse gelirim

Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney, katıldığı bir programda Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan övgüyle söz etti. İngiliz çalıştırıcı, 'Eğer Pep Guardiola beni yardımcısı olarak çağırmak isterse seve seve kabul ederim.' ifadelerini kullandı.

21 Şubat 2024 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
Wayne Rooney: Guardiola isterse gelirim
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Manchester United'ın efsane isimlerinden ve son olarak Birmingham'da teknik direktörlük yapan Wayne Rooney çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PEP GEL DERSE GİDERİM"

Katıldığı bir programda geleceğine dair açıklama yapan Rooney, "Eğer Pep Guardiola beni yardımcısı olarak çağırmak isterse seve seve kabul ederim. Mikel Arteta'nın, Arsenal ile neler yaptığını görüyorsunuz. Ben Arteta'nın, Guardiola'dan çok fazla şey öğrendiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın tarihin en iyi teknik direktörü olduğunu söyleyen Wayne Rooney şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Benim için en iyi teknik direktör Pep Guardiola'dır. Onun nasıl uyum sağladığını görebiliyorsunuz, City'nin şu anki oynama şekli dört yıl önceki oynama şekliyle aynı değil. Bu ince değişiklikleri yapmaya devam ediyor ve sonra diğer herkesin de aynısını yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ayrıca Guardiola'nın herkesten daha çok çalıştığını da görebilirsiniz."

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