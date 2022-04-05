Wayne Rooney: Manchester United genç oyunculara önem vermeli

Manchester United'ın eski futbolcusu Wayne Rooney, kulübün geleceği hakkında konuştu.

Sky Sports'a konuşan Rooney, "Gelecek sezon Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim olacaksa olsun, takımı Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Scott McTominay'in üzerine kurmalı." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyleyen Rooney, "United, harika gençlere sahip. Kulübün tek yapması gereken onlara güven aşılamak ve kendilerini daha iyi oynayabileceklerine inandırmak. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba gibi isimler yerine genç oyunculara ağırlık verilmeli. Yeni teknik adam da kim olursa olsun bu oyunculara önem vermeli." dedi.

"POCHETTINO'YU TERCİH EDERİM"

Manchester United teknik direktörlüğü için en büyük iki adayın Erik Ten Hag ve Mauricio Pochettino olmasını da değerlendiren eski yıldız, "Benim tercihim Pochettino olurdu. Tottenham ile büyük başarılar elde etti ve Manchester United'a uygun bir profil olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULARA KAPI GÖSTERİLMELİ"

Kulüpteki bazı oyuncuların çoktan miadını doldurduğunu düşünen Rooney, "Bence bazı oyunculara artık kapının gösterilmesi vakti geldi. Sir Alex Ferguson'dan bu yana takıma uygun bir menajer geldiğini düşünmüyorum. Yeni teknik direktör kim olursa olsun ona oyuncularla ilişkisini geliştirmesi için zaman verilmeli. Ole Gunnar Solskjaer ile bunu göremedik maalesef. Şimdi menajerin de oyuncularla yakın ilişkide olduğunu düşünmüyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.