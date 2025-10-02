Wayne Rooney'den Arne Slot'a sert eleştiri

Wayne Rooney, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un Galatasaray maçındaki tercihlerine eleştiride bulundu.

"BENİ ENDİŞELENDİREN BU"

İngiliz eski yıldız, "Bence Liverpool gerçekten kötü oynadı. Beni endişelendiren şey, geride oldukları sırada, yeterli zamanları da varken tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi ve, "Gidin ve kendiniz halledin." gibi bir şey söylemiş olması." dedi.

"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Maçın Liverpool açısından daha kötü sonuçlanabileceğini söyleyen Rooney, "Savunmada top kaybettiler. Kontra ataklara maruz kaldılar. Ayrıca Alisson'un sakatlığı göz önüne alındığında, maç Liverpool için daha kötü bitebilirdi." dedi.

"AMORIM LİNÇ EDİLİRDİ"

Sözlerine devam eden Rooney, "Bence Arne Slot'un geçen sezon Liverpool ile yaptığı gibi bir şampiyonluk kazandığınızda bazı kararlarınız fark edilmez, göz ardı edilir. Sağ bekte bir orta saha oyuncusu oynatması ve sağ bek ile sağ kanat oyuncusunu bir arada oynatma kararı böyle bir karar. Amorim, bunu Manchester United'da yapsa linç edilirdi." diye konuştu.