İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6114
  • EURO
    48,7757
  • ALTIN
    5128.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wayne Rooney'den Arne Slot'a sert eleştiri
Spor

Wayne Rooney'den Arne Slot'a sert eleştiri

Wayne Rooney, Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını değerlendirdi ve Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kararlarına tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Wayne Rooney'den Arne Slot'a sert eleştiri
ABONE OL

Wayne Rooney, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un Galatasaray maçındaki tercihlerine eleştiride bulundu.

"BENİ ENDİŞELENDİREN BU"

İngiliz eski yıldız, "Bence Liverpool gerçekten kötü oynadı. Beni endişelendiren şey, geride oldukları sırada, yeterli zamanları da varken tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi ve, "Gidin ve kendiniz halledin." gibi bir şey söylemiş olması." dedi.

"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Maçın Liverpool açısından daha kötü sonuçlanabileceğini söyleyen Rooney, "Savunmada top kaybettiler. Kontra ataklara maruz kaldılar. Ayrıca Alisson'un sakatlığı göz önüne alındığında, maç Liverpool için daha kötü bitebilirdi." dedi.

"AMORIM LİNÇ EDİLİRDİ"

Sözlerine devam eden Rooney, "Bence Arne Slot'un geçen sezon Liverpool ile yaptığı gibi bir şampiyonluk kazandığınızda bazı kararlarınız fark edilmez, göz ardı edilir. Sağ bekte bir orta saha oyuncusu oynatması ve sağ bek ile sağ kanat oyuncusunu bir arada oynatma kararı böyle bir karar. Amorim, bunu Manchester United'da yapsa linç edilirdi." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.