İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6993
  • EURO
    48,8675
  • ALTIN
    5295.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wayne Rooney'den Salah yorumu: Son haftalarda kaybolmuş gibi görünüyor
Spor

Wayne Rooney'den Salah yorumu: Son haftalarda kaybolmuş gibi görünüyor

Eski İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney, Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın son haftalardaki performansını değerlendirdi.

HABER MERKEZİ6 Ekim 2025 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
Wayne Rooney'den Salah yorumu: Son haftalarda kaybolmuş gibi görünüyor
ABONE OL

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, son haftalardaki performansıyla İngiltere'de tartışma konusu oldu. Takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği maçın ardından konuşan eski İngiltere efsane Wayne Rooney, Mısırlı futbolcunun savunma katkısının yetersiz olduğunu ve form düşüklüğü yaşadığını söyledi.

"KAYBOLMUŞ GÖRÜNÜYOR"

Rooney, BBC'de yaptığı değerlendirmede, "Salah her zaman geri gelip savunmaya yardım eden bir oyuncu değil ama Chelsea maçında bek oyuncusu zor durumdayken o sadece izliyordu. Van Dijk ve diğer liderler ona 'geri dönüp yardımcı olmalısın' demeli. Son haftalarda biraz kaybolmuş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"RONALDO GİBİ ROL DEĞİŞMELİ"

Rooney, yıldız futbolcunun yaşının ilerlemesiyle birlikte rolünün değişmesi gerektiğini savundu:

"33 yaşına geldi ve bence Arne Slot bunu düşünmeli. Chelsea maçında kanatlardan çok zorlandılar. Salah'ı içe alıp Florian Wirtz'i kanada kaydırabilirdi. Biz de zamanında Cristiano Ronaldo'yla aynı durumu yaşadık, o da geri gelmiyordu. Sir Alex Ferguson onu içe alarak hem dengeyi sağladı hem de takımda tuttu."

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.