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WBD Sports menajerlik: Galatasaray, Emre Mor transfer görüşmelerinde bizi devre dışı bırakmaya çalıştı

WBD Sports menajerlik şirketi, Emre Mor'un Galatasaray ile transfer görüşmelerinde kendilerini devre dışı bırakmaya çalıştığını belirtip genç futbolcu hakkında açıklamada bulundu.

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WBD Sports menajerlik şirketi, Emre Mor'un kendilerine yetki vermesine rağmen Galatasaray'a transferinde şirketi devreden çıkarmaya çalıştığını ve yargıya gitmeyi düşündüklerini açıklamıştı.
 
WBD Sports'tan Erik Alonso, ise İspanyol basınına yaptığı açıklamada Emre Mor'un hareketlerini eleştirdi.
 
''EMRE HEM FUTBOLCU HEM MENAJER OLAMAZ''
 
Alonso, Türk futbolcunun Galatasaray ile görüşmesi hakkında ''Bu davranışları tasvip etmiyoruz. Emre, aynı anda hem futbolcu hem menajer hem de aracı olamaz. Celta Vigo ile bir problemimiz yok. Celta, her zaman profesyonel davrandı.'' sözlerini kullandı.
 
Menajerlik şirketinin yaptığı Emre Mor'a gönderdiği mektupta; "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi. Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak, hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadeleri yer almıştı.
 
CELTA VIGO TRANSFERİ DOĞRULAMIŞTI
 
Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba, Emre Mor hakkında "Kalecilerle birlikte 23 kişiden fazla bir kadro olmasını istemiyorum. Emre Mor ayrılıyor ama bununla kulüp ilgileniyor. İyi oyuncu ancak hem onun, hem de kulübün daha iyi duruma gelmesi için başka seçenekleri denemesi daha faydalı olacak" şeklinde konuşmuştu.
 
MUSTAFA CENGİZ, KAP DEMİŞTİ
 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Emre Mor hakkında ''Emre'nin yuvasına döndüğünü düşünüyoruz. KAP açıklamasını bekliyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.  (Sporx)

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