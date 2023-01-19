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  • Weghorst ilk 11'de başladı, Manu 90+1'de yıkıldı!
Spor

Weghorst ilk 11'de başladı, Manu 90+1'de yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de maça başladı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Weghorst ilk 11'de başladı, Manu 90+1'de yıkıldı!
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Selhurst Park'ta oynanan maçın ilk yarısını Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı.

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.

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