İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş'ta sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

IHA5 Mart 2023 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber
ABONE OL

Beşiktaş'ta Welinton Souza Silva, MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile mağlup eden Beşiktaş'ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Başkent ekibi karşısında bu sezonki 4. sarı kartla cezalandırılan deneyimli stoper, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek..

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.