Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katabilmek için harekete geçti. Futbolcunun transferi için pazarlıklar devam ediyor.

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BEŞİKTAŞ KORAY İLE ANLAŞTI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Koray Günter'in menajeriyle olumlu görüşmeler yaptı. Futbolcu Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Welinton'u 1.5 milyon avro karşılığında El İttifak'a satacak olan siyah-beyazlılar bu transferden gelecek parayı Koray'ın kadroya katılmasında kullanacak.

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KORAY TRANSFERİ İÇİN ÜST LİMİT NE KADAR?

Yöneticiler, üst limit olarak 1.5 milyon avro bedel belirledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Yakın zamanda Koray Günter ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Koray Günter'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibarıyla sona erecek.