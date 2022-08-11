Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katabilmek için harekete geçti. Futbolcunun transferi için pazarlıklar devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Koray Günter'in menajeriyle olumlu görüşmeler yaptı. Futbolcu Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Welinton'u 1.5 milyon avro karşılığında El İttifak'a satacak olan siyah-beyazlılar bu transferden gelecek parayı Koray'ın kadroya katılmasında kullanacak.
Yöneticiler, üst limit olarak 1.5 milyon avro bedel belirledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Yakın zamanda Koray Günter ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Koray Günter'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibarıyla sona erecek.