Wembley yolumuz açık

EURO 2020 kuraları Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekildi. Türkiye, A Grubu’nda ev sahibi İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Avrupa Şampiyonası’na 5’inci kez katılacak olan Ay-Yıldızlılar, maçlarını Roma ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayacak. Milliler, Euro 2020’nin açılış maçında ev sahibi İtalya ile 12 Haziran’da Roma’da karşı karşıya gelecek.

1 MAÇ ROMA, 2 MAÇ BAKÜ’DE

Türkiye, İtalya ile açılış maçını oynadıktan sonra 3 bin kilometre uçup Bakü’ye geçecek ve 17 Haziran’da grupta bir diğer rakibi İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milliler, grupta son maçını ise 21 Haziran’da ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda Galler’le yapacak. 12 ülkede oynanacak Euro 2020’de gruplarını birinci ve ikinci sırada bitirenler ile en iyi üç tane grup üçüncüsü son 16 turuna kalacak.

FİNAL 12 TEMMUZ’DA WEMBLEY’DE

Açılışı Roma’da yapılacak turnuvanın son 16 turu maçları Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag,Dublin, Glasgow ve Londra’da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve St. Petersburg’da gerçekleştirilecek. Yarı finaller ve final ise Londra’daki Wembley Stadı’nda oynacak. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 12 Temmuz’da Wembley’deki finalde olmayı hedefliyor

İTALYA 10’DA 10 YAPARAK GELDİ

GALATASARAY’IN eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşmış bir takım. 1970 ve 1994 Dünya Kupaları’nda finalde şampiyonluğu Brezilya’ya kaptıran Gök Mavililer’in bir de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Yaş ortalaması 25.6 olan İtalya, kaleci Donnarumma, Insigne, Immobile, Bonucci gibi yıldız oyunculara sahip. Gök Mavililer, finallere J Grubu’nda 10 maçını da kazanarak lider olarak geldi.

İSVİÇRE’NİN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI YOK

AVRUPA Futbol Şampiyonası’nda başarısı olmayan İsviçre, FIFA Dünya Kupası’nda en iyi sonucu 1934, 1938 ve ev sahibi olarak düzenlediği 1954’te çeyrek final oynayarak aldı. Yaş ortalaması 25.8 olan Kırmızı-Beyazlılar’ın ülke dışında oynayan 18 futbolcusu var. Tanınmış isimleri Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Ruben Vargas ve Albian Ajeti. Türkiye’de Samsunspor’da görev yapmış olan Vladimir Petkoviç’in çalıştırdığı İsviçre D Grubu’ndan lider olarak finallere çıktı.İsviçre 2005’te Türkiye’yi Play-Off’ta elemişti

GALLER İLK KEZ KATILIYOR

GALLER, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ilk kez elemeleri geçti. Dünya Kupası’nda ise 1958’de İsveç’te çeyrek final oynadı. Ünlü Ryann Giggs’in çalıştırdığı Galler’in yaş ortalaması 21.5. Yurt dışında oynayan futbolcu sayısı ise 21. Galler’in yıldızı Real Madridli Gareth Bale. Bu oyuncunun 44 maçta 12 golü var. Galler E Grubu’nu Hırvatistan’ın ardından ikinci bitirip finallere yükseldi. Türkiye, Galler ile 21 Haziran’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de karşı karşıya gelecek. Bu maç A Milli Takım’ın gruptan çıkma maçı olabilir.