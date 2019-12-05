‘Wembley’de final hayalimiz’

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda hayalinin Londra’da final oynamak olduğunu söyledi. Dün TFF Riva Tessileri’nde basın toplantısı düzenleyen Şenol Hoca şşöyle konuştu: “Biz tüm senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz de önemli. 2. Veya 3. olduğun zaman farklı yerler var. Buna göre merkezi kamp yerleri bakacağız.”

YAPIYORSAN EN İYİSİNİ YAP

“Bu işi yapıyorsan en iyisini yap. En iyisini verip başaramazsanız ben buyum dersiniz. Vicdanen rahat olursun. Keşke final oynasak. Bunu herkes istiyor. Ne olursa olsun futbolumuzu hep yukarı çıkarmak zorundayız. Biz bundan sonraki turnuvayı gruptan çıkıp yarı finale gelsek de, elenip gruptan çıkamasak da istiyoruz. Futbol altyapısını sağlamlaştıracağız. Adım adım gidiyoruz. Merdivenlerin basamaklarına basalım, zirveye çıkarız.”

YOKLUKTAN VARLIĞA GEÇTİK

“Baktığımızda güçsüz takım göremezsiniz. Hepsiyle oynayabileceğimizi düşünüyorum. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Ben bir şey yapmayacağım, kendileri motive olacaklar. 2022 Dünya Kupası’nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. İyi şeyler yapacağız. Yokluktan varlığa geçtiğimizi düşünüyorum.”

GRUPTAN 6 PUANLA ÇIKARIZ

GÜNEŞ, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Grubu’ndaki durumumuzu değerlendirirken, “Biz İtalya’yı yensek bile İtalya yine güçlü. Biz İtalya’yı yine gözden geçireceğiz ancak Galler maçı bizim için daha önemli. Diğer iki maçımız çok önemli olacak. Gruptan çıkmak istiyoruz. İnşallah tüm puanları alırız. Medya gözüyle bir hesap yaparsak 6 puan bizi gruptan çıkarır. Ama biz elemelerde 4 puanı Fransa’dan aldık, 1 puanı İzlanda’dan aldık. Bakü’de Azerbaycan’ı ve kendimizi temsil edeceğiz. 2 maçta her şey değişebilir” dedi.

AİLE ORTAMINDA KAMP YAPACAĞIZ

eURO 2020 kampının ligin bitiminde başlayacağını ifade eden Güneş, “Mayıs ayında ligin yorgunluğu içinde olan oyunculara izin vermeden kamp yapmayı, aile ve çalışmanın olacağı bir ön hazırlık dönemi, sonra da müsabakaya hazırlık dönemi düşünüyorum. Türkiye’de kamp yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAHİN DEĞİLİM, ÇALIŞMANIN ESERİ

GÜNEŞ, “Favoriler bazen kaybeder. İki kritik maç oynadık, Arnavutluk ve Andorra. Fransa maçındaki ikinci golden çok Andorra maçında attığımız golün sevinci daha fazlaydı. Bazen elimizdeki imkanların farkında değiliz. O maçta da bize hayat bunu hatırlattı. Söylemlerin çıkmasında kendimde kehanet görmüyorum. Çalışarak, paylaşarak, takıma inanarak mesafe aldık. Eleme maçlarında futbol adına güzel iş yaptık. Çekinilen bir takım olmamızı sağlamak güzel. Biz birlik olursak hepsi bizden çekinir. Korkar demeyelim şimdi, onları da korkutmayalım” dedi.

MERİH GELİŞMEK İÇİN JUVENTUS’TA

KENDİ takımlarında fazla oynayamayan futbolcuların durumuna değinen Güneş, “Merih Demiral takımın en iyisi, hiç oynamıyor takımda. Çağlar Söyüncü en iyilerden biri. Geçen sene hiç oynamıyordu. Ozan Kabak, Mert Çetin. Bunlar işin doğasında var. Mesela Oğuzhan Özyakup’u alamıyorum. Oynaması gereken yerde olmalı. Paramı alayım oturayım olmamalı. Merih öyle değil, o süreci gelişimi için kullanıyor. Aynı şeyi ben yaşadım. 1 sene oynamadım sonraki 19 sene oynadım. O dönemlerde de benden iyisi yoktu” dedi.