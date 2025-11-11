İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Wendel: Botafogo son anda vazgeçti

Zenit'li Wendel, yaz döneminde Botafogo ile imza aşamasına kadar geldiğini ancak kulübün son anda transferden vazgeçtiğini belirterek sürecin kendisini şaşırttığını ifade etti.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 19:51 - Güncelleme:
Wendel: Botafogo son anda vazgeçti
Zenit'in Brezilyalı orta sahası Wendel, yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen Botafogo anlaşmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yaz Brezilya'ya dönüp Botafogo ile imza aşamasına kadar geldiği belirtilen yıldız futbolcunun transferi, son anda iptal edilmişti. Kulübün sahibi John Textor'un finansal problemler yaşadığı iddia edilmiş, Botafogo ise resmi açıklamasında "jeopolitik sebepler" demişti.

"SON ANDA VAZGEÇTİLER"

Wendel, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada yaşananları anlattı:

"Görüşmeler uzun sürdü, teklif büyüktü ve kulüp benimle imzalamaya adeta takıntılıydı. Ama son anda vazgeçtiler ve bunu bir gerekçeyle açıkladılar. Bana da sadece söylediklerine inanmak kaldı. Böyle kısa sürede fikir değiştirmeleri imkansız gibi."

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

26 yaşındaki futbolcu, transferin iptal edildiği anın kendisinde yarattığı şaşkınlığı şöyle özetledi:

"Brezilya'ya gelmiştim, antrenmana başlayacak seviyede hazırdım. Her şey imzalanmıştı. Botafogo yıllardır beni almaya çalışıyordu. Sonunda başardılar, fakat imzanın ardından son dakika vazgeçtiler. Çok şaşırttı."

"BÜYÜK BİR PROJE SUNDULAR"

Botafogo'nun hem lig hem de Libertadores şampiyonluğu sonrası büyük bir proje sunduğunu söyleyen Wendel, "Kulüp Brezilya Ligi'ni ve Libertadores'i kazanmıştı. Büyük bir proje sundular, bu beni ikna etti. Çünkü Zenit'te mutluydum." dedi.

"AYRILMAM İÇİN PROJE BENİ İKNA ETMELİ"

Zenit'ten ayrılık söylentilerine de cevap veren Brezilyalı oyuncu, "Brezilya'yı seviyorum, kendi şehrimi seviyorum ama burada St. Petersburg'da çok güzel bir hayatım var. Beni buradan götürecek proje gerçekten güçlü olmalı. Kontratım var ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Kendimi işe adıyorum, kupalar kazanıyorum. "Her transfer döneminde fırsatlar geliyor ama menajerime her zaman önce Zenit ile anlaşmaları ve kariyerime uygun bir proje sunmaları gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

