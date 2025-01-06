Wendel, Zenit'ten ayrılma kararı aldı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti.

Raisa Simplicio'nun haberine göre; Wendel'in talebini anlayışla karşılayan Zenit yönetimi, yıldız oyuncunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

Haberde, Wendel'in Zenit'ten ayrılarak ülkesi Brezilya'da top koşturmak istediğine yer verildi.

Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha, bu sezon Zenit formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 11 asistlik performans gösterdi.