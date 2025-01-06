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Spor

Wendel, Zenit'ten ayrılma kararı aldı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'te forma giyen Wendel, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti. Brezilyalı yıldız, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Haber Merkezi6 Ocak 2025 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
Wendel, Zenit'ten ayrılma kararı aldı
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti.

Raisa Simplicio'nun haberine göre; Wendel'in talebini anlayışla karşılayan Zenit yönetimi, yıldız oyuncunun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

Haberde, Wendel'in Zenit'ten ayrılarak ülkesi Brezilya'da top koşturmak istediğine yer verildi.

Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha, bu sezon Zenit formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 11 asistlik performans gösterdi.

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