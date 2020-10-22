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Spor

Werder Bremen karantinada

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, takım halinde karantinaya alındı.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:44
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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, dün bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması neticesinde tüm takımın karantinaya girdiği duyuruldu. Testi pozitif çıkan futbolcunun ismini açıklamayan Werder Bremen kulübü, futbolcuda enfeksiyonla alakalı bir belirtinin olmadığını açıkladı. Öte yandan yerel yetkililer takımda bir futbolcunun daha tedbir amaçlı olarak karantinaya girmesini önerdi. Bunun üzerine Alman ekibi önlem olarak takımın tamamının yarın yapılacak ikinci bir teste kadar karantinaya girdiği belirtti.

Werder Bremen’in pazar günü kendi sahasında oynayacağı Hoffenheim maçı öncesi antrenmanları iptal edildi. Hoffenheim maçının oynanacağı bildirildi.

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