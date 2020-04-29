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Spor

Werder Bremen kararını verdi! Nuri Şahin serbest kalıyor

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen, koronavirüs salgının yarattığı kriz ortamı nedeniyle yeni sezon öncesi 3 oyuncusunu serbest bırakmayı düşünüyor. Bu isimlerden bir tanesi de Nuri Şahin.

29 Nisan 2020 Çarşamba 23:11 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:11
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Werder Bremen oyuncularından sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek olan Nuri Şahin, Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

Teknik Direktör Frank Baumann gelecek sezon için kadroda düşünmediği 3 isim sezon sonu serbest bırakılacak.

Milli Takım kariyerini tamamlayan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin için verilen bu karar sonrası, Süper Lig takımlarının devreye girmesi bekleniyor. Nuri Şahin bu sezon Werder Bremen forması ile 17 resmi maça çıktı. Gurbetçi futbolcu bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.

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