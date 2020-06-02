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Spor

Werder Bremen Nuri Şahin'i bırakmıyor!

Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan milli futbolcu Nuri Şahin kulübü Werder Bremen'den teklif aldı. Henüz anlaşmanın sağlanmadığını belirten Werder Bremen sportif direktörü Frank Baumann, 'Nuri, geleceği için en iyi şartları bulmaya çalışıyor' dedi.

02 Haziran 2020 Salı 01:03 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 01:05
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Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen kapıları kapatmadı.

Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.

Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip. Nuri bu sezon Bremen formasıyla 17 maça çıktı ve 4 asistlik katkı yaptı.

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