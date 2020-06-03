03 Haziran 2020 Çarşamba 23:37 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 23:37

Bundesliga'nın 24. haftanın erteleme mücadelesinde Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt, Weserstadion'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri; 61. dakikada Andre Silva, 81. ve 90. dakikalarda Stefan Ilsanker kaydetti.



KÜME DÜŞME RİSKİ ARTTI!



Nuri Şahin'in takımı Werder Bremen, bu sonuçla kümede kalma yolunda kan kaybetmeye devam etti. Mücadelede Nuri Şahin ve Ömer Toprak, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Karşılaşmayı kazanan Frankfurt bu sonuçla puanını 35'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Ev sahibi Werder Bremen ise; 25 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Eintracht Frankfurt ise; aynı haftada sahasında Mainz'ı konuk edecek.