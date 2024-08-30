İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0842
  • EURO
    37,6439
  • ALTIN
    2741.52
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Werder Bremen'de Derrick Köhn itirafı!
Spor

Werder Bremen'de Derrick Köhn itirafı!

Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Werder Bremen'de Teknik Direktör Ole Werner ve yönetici Peter Niemeyer açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2024 Cuma 19:05 - Güncelleme:
Werder Bremen'de Derrick Köhn itirafı!
ABONE OL

Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Werder Bremen'de Teknik Direktör Ole Werner ve yönetici Peter Niemeyer açıklamalar yaptı.

Ole Werner yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn solda birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. İyi bir temposu var ve oyunu iyi okuyor. O yetenekleriyle kadromuza değer katacak." dedi.

"KANATTA AÇIĞIMIZ VAR"

Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer ise "Kanatta açığımız vardı. Bu pozisyonu Köhn ile kapattık. Köhn yurtdışında yeterince deneyim kazandı. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Derrick Köhn de imza sonrası şu ifadeleri kullandı: "Werder Bremen, Bundesliga'da çok iyi bir seviyede gelişmeme devam etmem için doğru adım. Burada geçireceğim zamanı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.