Werder Bremen, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn için sarı-kırmızılıların kapısını çalabilir.

KADRODA TUTMAK İSTİYORLAR

Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre, Werder Bremen, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmayı planlıyor.

Galatasaray ile Werder Bremen arasında Köhn için yapılan kiralık sözleşmede 5,125 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Köhn'ü kadrosunda tutmak isteyen Werder Bremen'in, bu bedeli ise ödemek istemediği kaydedildi.

"YARISINI VERELİM"

Alman ekibinin, Köhn transferi için düşüncesinin satın alma opsiyonunun yarısı olduğu ifade edildi.

GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Werder Bremen'in bu düşüncesi sonrası Alman ekibi ile Galatasaray arasında transfer görüşmesinin olmasının beklendiği yazıldı.

ALMANYA'DAKİ PERFORMANSI

Werder Bremen forması altında bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.