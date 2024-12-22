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Spor

Werder Bremen'in galibiyetinde Derrick Köhn imzası

Bundesliga'nın 15. haftasında Werder Bremen sahasında Union Berlin'i 4-1 mağlup etti. Galatasaray'dan kiralık olarak Bremen'e transfer olan Derrick Köhn ise takımının 2 asistini yaptı ve galibiyette büyük rol oynadı.

22 Aralık 2024 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Werder Bremen'in galibiyetinde Derrick Köhn imzası
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Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Werder Bremen sahasında farklı bir galibiyete imza attı.

Bremen, konuk ettiği Union Berlin'i 4-1 mağlup ederken karşılaşmadaki beş golün dördü ilk yarıda geldi.

Bu sonuçla Werder Bremen puanını 25'e yükseltip Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Union Berlin ise 17 puanda kaldı.

DERRICK KÖHN'DEN İKİ ASİST

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn, Union Berlin karşısında maça ilk 11'de başladı.

Köhn, Marco Grüll'ün ikinci golünde ve Mitchell Weiser'ın golünde asisti yapan isim oldu.

Böylece Bundesliga'daki gol katkısını dörde yükseltti. 25 yaşındaki sol bek bu sezon Werder Bremen'de 15 maçta sahaya çıktı.

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