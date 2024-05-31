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Spor

Weslej Sneijder 'den Mourinho açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, bir dönem birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceğini doğruladı.

31 Mayıs 2024 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Weslej Sneijder 'den Mourinho açıklaması
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho ile konuştuğunu ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söylediğini açıkladı.

"ONUNLA KONUŞTUM, FENERBAHÇE..."

Di Marzio'ya konuşan Weslej Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı." dedi.

"MAÇLARINA GİDEMEM"

Maçları izleyemeyeceğini söyleyen Wesley, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho için kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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