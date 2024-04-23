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Spor

Wesley Sneijder: Anthony utanmalı

Dünyaca ünlü eski futbolcu Wesley Snejder, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Anthony hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

23 Nisan 2024 Salı 21:17 - Güncelleme:
Wesley Sneijder: Anthony utanmalı
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Manchester Unitedlı oyuncu Antony hakkında sert ifadeler kullandı.

Manchester United'ın FA Cup yarı finalinde Championship ekibi Coventry'yi penaltılarla elemesi sonrası Antony'nin rakip oyuncuları kışkırtıcı bir hareket yaptığını söyleyen Sneijder, şu ifadeleri kullandı;

"Antony yaptığından dolayı kesinlikle utanmalı. Bunu yapmak yerine doğrudan sahanın dışına çıkmalıydı. Umarım Manchester United finalde 5-0 kaybeder."

ANTHONY NE YAPMIŞTI?

Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Antony, normal süresi 3-3 biten maçta Coventry'i penaltılarda yenmeleri sonrası rakip oyunculara dönerek 'sizi duyamıyorum' anlamına gelen bir hareket yapmıştı.

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