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Spor

Wesley Sneijder: Başarılar Türkiye

Galatasaray'ın eski Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda-Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Wesley Sneijder: Başarılar Türkiye
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Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından ve kaptanlarından olan Wesley Sneijder, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi.

Sneijder, 'Muhteşem Hollanda taraftarlarının önünde işte Berlin'deyim. Bu gece Türkiye'ye karşı zorlu bir maç var. Ve tabii ki Hollanda milli takımını destekliyorum. Kalbim onlarla atıyor. En çok forma giyen oyuncu olarak Hollanda milli takımını destekliyorum.' dedi.

Türk halkı içinde konuşan Sneijder, Türkiye'ye başarılar dileyerek, 'Türk halkına karşı büyük bir sempatim var. Uzun yıllar boyunca orada yaşadım. Harika zaman geçirdim. Güzel insanlar, bu gece Türkiye'ye başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

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