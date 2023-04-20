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Spor

Wesley Sneijder, Enzo Fernandez'i eleştiri yağmuruna tuttu

Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e elenen Chelsea'de forma giyen Enzo Fernandez için sert eleştirilerde bulundu.

20 Nisan 2023 Perşembe 19:24 - Güncelleme:
Wesley Sneijder, Enzo Fernandez'i eleştiri yağmuruna tuttu
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Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Chelsea - Real Madrid karşılaşmasını değerlendirdi. Hollandalı futbol adamı, Real Madrid'in 2-0 kazandığı karşılaşmayı yorumlarken, Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'i sert bir şekilde eleştirdi.

Sneijder, Enzo Fernandez için, "Eğer bir oyuncu için 100 milyon euro ödüyorlarsa, en azından o oyuncudan ciğerleri tükenene kadar koşmasını beklerler, değil mi? Ama Enzo Fernandez sahada yürüyor. Topu kaybediyor ve ardından kısa bir süre sahada üzülüyor. Gallagher yanından koşarak geçerken, 100 milyonluk Enzo'nun ayaklarını sürüklediğini görüyorsunuz. Buna bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Hollandalı efsane isim, "Enzo'ya bakıyorum ve düşünüyorum; hangi sorumluluğu alıyor? Hiçbir şey. Onun harika bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Lionel Messi için Dünya Kupası'nda çok şey yaptığını söylüyorlar. Chelsea'de de aynısını yapacağını düşünmüştüm ama olmadı." dedi.

CHELSEA 121 MİLYON ÖDEDİ

Chelsea, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu için Benfica'ya 121 milyon euro ödedi. Arjantinli futbolcu, bu rakamla İngiliz ekibinin en pahalı transferi oldu.

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