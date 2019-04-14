Wesley Sneijder: Fatih Terim Galatasaray'ın babası

İşte Wesley Sneijder'in açıklamaları:

"Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri, bu zamana kadar oynadığım en iyi derbilerden biri. Atmosferi ve tutkusu gerçekten inanılmaz! Fenerbahçe'nin evi Kadıköy'de Galatasaray neredeyse 20 yıldır kazanamadı. Galatasaray'dan herkes uzun yıllar aradan sonra ilk galibiyeti bekliyor."

FENERBAHÇE'YE ATTIĞI 2 GOL...

"Maçın sonlarına doğruydu. Oyunda 0-0'lık beraberlik vardı. Topu aldım ve kaleye yaklaşık 20 metrelik mesafedeydim. Şüphe etmeden vurdum ve golü attım. İki dakika sonra da ikinci golüm geldi. Muhteşem bir duyguydu. Son 5 dakikada olanlar, hayatımda yaşadığım en güzel duygulara neden oldu."

KADIKÖY'DEKİ 20 YILLIK SERİ

"Bilmiyorum, gerçekten çok garip. Bazen maça çıkmadan önce, "O gün bugün, buradan 3 puanla çıkacaız." diyorduk ama sahaya çıktığımızda bir şeyler oluyordu. Kendimi kötü ve güçsüz hissediyordum. Gerçekten garip bir duygu. Bence bu yüzden bu seri bu kadar uzun sürdü. Galatasaray taraftarları içn umarım ki bu yakın zamanda değişir."

"TUTKU VE ATMOSFER AÇISINDAN EN İYİSİ..."

Ajax-Feyenoord, Real Madrid-Barcelona, Inter-Milan, Fenerbahçe-Galatasaray. Hangisi senin için daha özel?

"Söylemek çok güç. Bütün maçlar benim için özeldir. Futbolun en üst seviyesi olan El Clasico'da görev yaptım ve dünyanın gözü bu maçtaydı. Intr-Milan derbisini hayat boyunca unutmayacağım. Atmosfer ve tutku gibi özelliklere bakacak olursak bence en iyi derbi Türkiye'de. Ajax - Feyenoord da keza klasik bir derbi. Ajax'ı seviyorsanız, Feyenoord'u yenmek istersiniz. Bu size küçükken öğretilir. En güzel derbi Türkiye'de bence."

"FATİH TERİM, GALATASARAY'IN BABASI"

"Fatih Terim özel bir adam. Bir patron edasıyla takımı motive etme yolunu tercih ederdi. Galatasaray'a geldiğimde takımın başındaydı. Birlikte güzel günler geçirdi. Sonra ayrıldı ve şimdi geri döndü. Bu kulüpte olmak için en doğru insan. Fatih Terim, Galatasaray'ın babası gibi."

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