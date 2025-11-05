Galatasaray'ın ve Ajax'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, formasını giydiği iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı öncesi konuştu.

"YOĞUN, HIZLI, ATAK!"

"Oyunu yoğun, hızlı ve hücum odaklı olarak tanımlayabiliriz. Topu kazandıktan sonra, yıldırım hızında kontra ataklar başlayacak."

"HER KULÜBE ZARAR VERİRLER"

"Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil."

"AJAX, OSIMHEN İLE UĞRAŞACAK"

"Galatasaray'ın Osimhen'i o sezon kiralayabilmesi zaten bir başarıydı, ama bir yıl sonra kulübün onu satın alabileceğini kimse beklemiyordu. Galatasaray formasıyla 51 maçta 43 gol attı ve 8 asist yaptı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta üç gol attı. Ajax savunması - takımın en güçlü kısmı olmasa da - Osimhen ile gerçekten çok uğraşacak.

"SAVUNMADA GEREKSİZ HATALAR"

"Zayıf oldukları yönlerle ilgili bir tane şey söylemem gerekirse, o da savunmaları. Kalite eksikliğinden değil, önemli maçlarda bazen gereksiz hatalar yapıyorlar. Eintracht Frankfurt'ta oynanan ilk Şampiyonlar Ligi maçı buna bir örnek. Aslında bir sorun yoktu. Sekizinci dakikada Yunus'un golüyle skor 0-1 oldu, ancak Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'nun kendi kalelerine attığı iki golle devreye 3-1 girildi. Sonunda 5-1'lik acı bir akşam oldu."

"GÜRÜLTÜLÜ BİR AKŞAM OLACAK"

"Johan Cruyff ArenA'nın deplasman tribünü dolup taşacak ve diğer birçok tribünde de Galatasaray taraftarları olacak, sanırım. Galatasaray'ın Avrupa'nın her yerinden taraftarları var ve özellikle Almanya ve Belçika'dan çok sayıda taraftar Amsterdam'a gelecek. Liverpool'a karşı alınan sürpriz galibiyet ve Bodo/Glimt'e karşı alınan kolay galibiyetin ardından güven o kadar büyük ki, Ajax'a karşı üç puan alınacağına inanılıyor. Galatasaray'ın fanatik taraftarları var ve benim onlarla her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Çok gürültülü bir akşam olacak."