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Spor

Wesley Sneijder: Liverpool yerine Galatasaray'ı seçtim

Galatasaray'ın efsane oyuncularında Wesley Sneijder, sarı kırmızlı takımla ilgili flaş itiraflarda bulundu.

16 Haziran 2023 Cuma 18:52 - Güncelleme:
Wesley Sneijder: Liverpool yerine Galatasaray'ı seçtim
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Sneijder yaptığı açıklamada, 2011'de Manchester United'a transfer olmaya yakındım. Menajerime 'United ne oldu?' diye sordum. O da bana 'Hiçbir şey olmadı, bitti" dedi. 2 yıl sonra öğrendim ki kendisi için fazla para istemiş ve bu yüzden anlaşma sağlanamamıştı. Bunu Alex Ferguson tanıdıklarımdan birine söylemişti." ifadelerini kullandı.

"LİVERPOOL'U DEĞİL, G.SARAY'I SEÇTİM"

Liverpool ile Galatasaray arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyleyen eski oyuncu, "İstanbul'a gitmeden önce Galatasaray ile Liverpool arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım. O dönem Liverpool en iyi durumunda değildi. Ayrıca dürüst olmak gerekirse Noel'i de seviyorum. Bu yüzden Premier Lig bana göre bir yer değildi." ifadelerini kullandı.

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Galatasaray'a gittiği için pişman olmadığını söyleyen Sneijder, "Benim için önemli olan kupalar, ödüller kazanacağım yere gitmek istememdi ve bunu Liverpool'da değil Galatasaray'da başaracağımı düşündüm. Harika bir kariyerim oldu. Aldığım tüm kararlardan dolayı memnunum." diye konuştu.

"TEK PİŞMANLIĞIM...

Efsane oyuncu, "Tek pişmanlığım Madrid'deki ilk eşimden boşandığım zamandı. Gençtim ve alkolün bazı şeyleri unutmak için iyi bir ilaç olduğunu düşünüyordum. O dönem ciddi anlamda beni etkiledi ve kulüpten de ayrılmak zorunda kaldım. Zihinsel olarak iyi durumda olsaydım. Ronaldo ve Benzema gibi uzun yıllar Real Madrid'de kalabilirdim. Ne olursa olsun oradan ayrıldıktan sonra Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandım." dedi.

"BUNA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Ballon d'Or'u kazanamamasıyla ilgili Sneijder, "O dönem iyi bir performans sergilemiştim ve kazanamadığım için şaşırdım. Ama bu çok umurumda değil. Tek bir hayalim vardı, o da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Bu bireysel ödüller kazanmaktan daha iyiydi benim için. Herkes 2010'da Ballon d'Or'u kazanmam gerektiğini konuşuyor ve bu hala bende iyi bir his uyandırıyor." şeklinde konuştu.

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