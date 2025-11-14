Wesley Sneijder: Real Madrid Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi

Real Madrid'in eski yıldızı Wesley Sneijder, İspanyol deviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı eski yıldız, "Real Madrid, Erling Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi. Bir zamanlar Mbappe'yi sol kanatta, Haaland'ı ise santrfor olarak oynatmayı düşünüyorlardı ancak bence şu anda durum çok daha iyi çünkü Mbappe gerçek bir santrfor haline geldi." dedi.

Mbappe'nin sol kanattan ziyade artık santrfor olarak daha iyi olduğunu söyleyen Sneijder, "Bu yüzden Haaland'ı transfer etmenin bir anlamı yok. Bu, Manchester City için harika bir haber!" sözlerini sarf etti.

Manchester City forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Erling Haaland, 19 gol attı ve 1 asist yaptı.