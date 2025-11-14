İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3355
  • EURO
    49,3408
  • ALTIN
    5594.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wesley Sneijder: Real Madrid Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi
Spor

Wesley Sneijder: Real Madrid Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen Hollandalı efsane Wesley Sneijder, İspanyol devinin Erling Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ14 Kasım 2025 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Wesley Sneijder: Real Madrid Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi
ABONE OL

Real Madrid'in eski yıldızı Wesley Sneijder, İspanyol deviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı eski yıldız, "Real Madrid, Erling Haaland'ı transfer etmemekle doğru bir karar verdi. Bir zamanlar Mbappe'yi sol kanatta, Haaland'ı ise santrfor olarak oynatmayı düşünüyorlardı ancak bence şu anda durum çok daha iyi çünkü Mbappe gerçek bir santrfor haline geldi." dedi.

Mbappe'nin sol kanattan ziyade artık santrfor olarak daha iyi olduğunu söyleyen Sneijder, "Bu yüzden Haaland'ı transfer etmenin bir anlamı yok. Bu, Manchester City için harika bir haber!" sözlerini sarf etti.

Manchester City forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Erling Haaland, 19 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.